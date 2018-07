Durch Vermittlung der Bundesnetzagentur: UKW-Streit endet

Das Schlimmste ist abgewendet - durch Vermittlung der Bundesnetzagentur konnten die Konfliktparteien im UKW-Streit zueinander finden. Nun sind auch die Verträge unterschrieben.



Seit dem vergangenen Wochenende ist der Streit um Nutzungsgebühren für UKW-Antennen für Radiosender beendet. Die Bundesnetzagentur konnte erfolgreich zwischen den Konfliktparteien vermitteln.