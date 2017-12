Durchschnittliche Mediennutzung lag 2017 bei 50 Stunden je Woche

Laut der Studie von PQ Medias Global Consumer Media Usage & Exposure Forecast wuchs die durchschnittliche Mediennutzung im Jahr 2017 um 1,9 Prozent auf 50 Stunden pro Woche. Und auch 2018 soll der weltweite Medienkonsum um 2,5 Prozent steigen.



Zu den wachstumsstarken Bereichen zählen insbesondere die mobile Video- und Musiknutzung sowie das Lesen von E-Books.