E-Sports endgültig erwachsen – 100 Mio. Dollar Preisgeld

Die Spielefirma Epic Games gibt insgesamt 100 Millionen US-Dollar an Preisgeldern für Online-Kämpfe in "Fortnite" aus.



Die Spielefirma Epic Games lobt für Online-Kämpfe ihres Videospiels "Fortnite Battle Royale" ein Preisgeld von insgesamt 100 Millionen US-Dollar aus. Es dürfte sich um eine der höchsten Summen handeln, die je im E-Sport aufgerufen wurden. Im E-Sport treten einzelne Spieler oder Mannschaften online live vor Publikum an. Je nach Spiel kann das Publikum in die Millionen gehen.