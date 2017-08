E-Sports kommt langsam im Massenmarkt an

E-Sport ist für jeden fünften Deutschen eine offizielle Sportart. Es gründen sich immer mehr Vereine mit E-Sport-Abteilungen.



Sie müssen genauso fit sein wie Fußballer, Sprinter und Co.: die E-Sportler. Dicke Couchpotatoes mit an der Hand festgewachsenen Controllern wird man in der Szene kaum finden. Zu geistiger Fitness und schneller Reaktionsgabe gehört eben auch der Körper. Die Bitkom hat nun eine Studie durchgeführt, die zeigt inwieweit E-Sport bei den Deutschen als Sportart gilt oder nicht.