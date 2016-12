EO TV startet 24-Stunden-Sendebetrieb

Bisher sendete EO TV als Programmfenster bei Ric, nun baut der Kanal sein Programm aus und startet den Sendebetrieb als Vollprogramm, sodass die Zuschauer 24 Stunden am Tag EO TV in HD sehen können.



Seit fast einem Jahr ist EO TV mit einem Programmfenster bei dem Kinder- und Familiensender Ric zur Primetime vertreten. Wie der Kanal am Dienstag mitteilte, geht EO TV nun mit einem 24-Stunden-Programm in HD an den Start. Allerdings nur über die IPTV-Plattform Waipu.tv, die seit Herbst mit Magine und Zattoo konkurriert. Ab 14 Uhr können sich die Zuschauer bei dem IPTV-Angebot einen Überblick über das EO-TV-Vollprogramm verschaffen.