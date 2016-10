ERF Pop in Hamburg jetzt auch über DAB Plus

2009 war ERF Pop als Internetradio gestartet. Heute ist der Sender auch terrestrisch zu empfangen. Seit kurzem in Hamburg auch über DAB Plus.



ERF Pop ist jetzt in Hamburg auch digital-terrestrisch zu empfangen. Das teilte der Sender mit. Seit dem 12. Oktober ist er in der Region Hamburg über DAB Plus zu hören. Das Programm wird über den Heinrich-Hertz-Turm auf Kanal 11 ausgestrahlt. Damit ist ERF Pop in der Region für über 2,5 Millionen Menschen empfangbar. Mobil kann das Radiosignal von Stade bis Geesthacht und Bad Bramstedt im Norden bis nach Buchholz im Süden empfangen werden.