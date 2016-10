ESC 2017: 43 Länder treten in Kiew an

Zum nächsten Eurovision Song Contest sind auch Portugal und Rumänien wieder dabei. Insgesamt 43 Länder werden an dem traditionsreichen Musik-Wettbewerb teilnehmen.



Am Eurovision Song Contest 2017 in der Ukraine nehmen 43 Länder teil. Nach einer einjährigen Pause seien im kommenden Jahr auch Portugal und Rumänien wieder beim ESC mit von der Partie, teilte die European Broadcasting Union am Montag in Genf mit. Die Halbfinale sollen am 9. und 11. Mai in Kiew stattfinden, das Finale steigt am 13. Mai.