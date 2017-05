ESC 2017: ARD zieht Konsequenzen

Nach einer weiteren Pleite beim Eurovision Song Contest, macht man sich bei der ARD Gedanken. Ein neuer Vorentscheid soll frischen Wind und neue Chancen eröffnen.



Der Eurovision Song Contest 2017 ist vorbei. Wieder einmal endete der Gesangswettbewerb für Deutschland mit einer Schlappe. Deutschland-Favoritin Levina landete lediglich auf dem vorletzten Platz und das Interesse der Zuschauer blieb aus. Die Quoten klingen mit einer Zuschauerschaft von 7,76 Millionen zwar zunächst nicht schlecht und stellten sich zudem als stärkste Sendung des Abends heraus, doch wie unter anderem der "Tagesspiegel" berichtet, liegen sie nur knapp über dem Tiefstand von 2009: 7,36 Millionen Zuschauer schalteten damals ein. Und somit wird mehr und mehr klar: Der ESC hat ein Problem.