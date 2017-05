ESC 2017: Die deutsche Jury steht fest

In Sachen Eurovision Song Contest 2017 wird es langsam ernst. Die nationale Jury für die Deutschlandentscheidung steht nun fest.



Der Eurovision Song Contest 2017 geht allmählich in die heiße Phase. Die Entscheidung in Kiew rückt immer näher. Nun ist bekannt, wer die nationale Jury für den Eurovision Song Contest 2017 bildet. In diesem Jahr entscheiden also ESC-Gewinnerin Nicole, Sängerin Joy Denalane, Musikproduzent Andreas Herbig, Sänger/Songwriter Adel Tawil und Sänger Wincent Weiss vergeben die Hälfte der deutschen Punkte.