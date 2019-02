ESC 2019: Fans schimpfen über teure Ticketpreise

Der ESC lockt jedes Jahr tausende Fans ins Land der Austragung, um den Musik-Contest live mitzuerleben. Die Ticketpreise in Tel Aviv sorgen nun allerdings für Verärgerung.



Die Tickets für den Eurovision Song Contest in Tel Aviv werden nach israelischen Angaben deutlich teurer ausfallen als für den Wettbewerb 2018 in Lissabon. Die Preise für das Finale am 18. Mai liegen zwischen umgerechnet rund 280 und 490 Euro, wie der für die Übertragung zuständige Fernsehsender Kan am Dienstag mitteilte. In Portugal lagen die Preise zwischen 35 und 299 Euro.