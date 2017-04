ESC-Finale weltweit über Deutsche Welle

Wie die Deutsche Welle gestern bekannt gab, überträgt sie das Finale des Eurovision Song Contest auf den Fernsehkanälen DW (Deutsch) und DW (Deutsch+).



Wie die Deutsche Welle am Donnerstag bekannt gab, wird der deutsche Auslandsfunk in diesem Jahr das Finale des Eurovision Song Contest übertragen. Damit können Zuschauer auf der ganzen Welt am Endausscheit im Kiew teilhaben. Die Deutsche Welle wird es live ab 21 Uhr (MESZ) auf den Fernsehkanälen DW (Deutsch) und DW (Deutsch+) senden.