ESC: Kandidat macht nach Anklage Rückzieher

Das war so wohl nicht geplant: Wilhelm "Sadi" Richter zieht seine Kandidatur für den Eurovision-Song-Contest-Vorentscheid zurück, nachdem er sich wegen Betrugs und Diebstahls verantworten muss.



In der Show "Eurovision Song Contest - Unser Song 2017" sollte Wilhelm "Sadi" Richter eigentlich im Vorentscheid für den Eurovision Song Contest antreten. Doch dann wurden Vorwürfe gegen ihn laut. Er soll sich vor Gericht wegen Betrugs und Diebstahls verantworten. Dass das für Aufsehen sorgt, ist vorprogrammiert.