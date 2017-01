ESC: Kandidaten für Vorentscheid stehen fest

Rund 2000 Künstler haben sich beworben, fünf haben es geschafft: Die Kandidaten für den deutschen Vorentscheid "Eurovision Song Contest - Unser Song 2017" stehen fest.



Wer wird Deutschland beim "Eurovision Song Contest 2017" vertreten? Die Frage wird am 9. Februar beantwortet, wenn die Kandidaten zum deutschen Vorentscheid auf die Bühne gehen. Wer sich erfolgreich für die Live-Show im Ersten qualifiziert hat, wurde jetzt vom NDR bekannt gegeben.