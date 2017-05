ESC: Portugal vorn, Deutschland Vorletzter

Sie startete als Hoffnungsträgerin, doch am Ende kullerten die Tränen: Deutschlands Levina ist beim Eurovision Song Contest nur knapp am letzten Platz vorbeigeschrammt. Umso größer ist der Jubel in Portugal.



Portugal gewinnt zum ersten Mal den Eurovision Song Contest, während Deutschland die dritte Pleite in Folge erlebt. Der portugiesische Sänger Salvador Sobral landete in der Nacht zum Sonntag mit 758 Punkten ganz vorne. Die deutsche Kandidatin Levina bekam magere 6 Punkte und konnte sich gerade noch vor das letztplatzierte Spanien schieben, das 5 Punkte holte. Zweiter wurde Bulgarien mit 615 Punkten. Moldau erreichte mit 374 Punkten Rang drei.



Salvador Sobral (27) verzichtete auf eine spektakuläre Show, er überzeugte mit viel Gefühl. Die in seiner Muttersprache vorgetragene Jazz-Ballade "Amar Pelos Dois" (Liebe für zwei) geht auf eine Komposition seiner Schwester Luísa Sobral zurück. Am Ende der großen Live-Show aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew sangen die beiden den Song gemeinsam, während Goldglitter vom Hallendach rieselte.



Seinen Triumph sieht ESC-Gewinner Sobral als Sieg der Musik. "Ich wünschte, dass ich Änderungen in die Popmusik einbringen könnte", sagte er nach der Finalshow in Kiew. Er finde es nicht gut, wenn ein Lied oft am Tag im Radio gespielt werde, damit die Menschen es liebten.