ESC: Streit zwischen Ukraine und Russland geht in nächste Runde

Die Ukraine hält weiter am Einreiseverbot der russischen Teilnehmerin am Eurovision Song Contest (ESC) fest. Trotz Drohungen durch die Europäische Rundfunkunion EBU will die Regierung des Gastgeberlandes keinen Kompromiss eingehen.



Im erbitterten Streit zwischen der Ukraine und Russland um den Eurovision Song Contest (ESC) ist weiter keine Einigung in Sicht. Die Regierung in Kiew lässt sich offensichtlich nicht einmal von den mächtigen ESC-Veranstaltern - der Europäischen Rundfunkunion EBU in Genf - hereinreden. Präsident Petro Poroschenko verteidigte am Dienstag das Einreiseverbot gegen die russische Kandidatin Julia Samoilowa trotz Drohungen der EBU. Samoilowa darf nicht nach Kiew kommen, weil sie von Russland zu Auftritten auf die Krim gereist war.