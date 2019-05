ESC: Wettbüros sehen gute Chancen für die Niederlande

En de winnaars zijn ..... Nederland. So könnte es nach dem Finale am 18. Mai heißen. Zumindest wenn man den Buchmachern Glauben schenkt.



An diesem Samstag findet das Finale des Eurovision Song Contest in Israel statt. Laut den Wettquoten der deutschen Buchmacher ist der Sieg des niederländischen Sängers am wahrscheinlichsten, meldet die Informationsplattform Wettbasis.