ESC in Lissabon: Endet die deutsche Schmach der letzten Jahre?

In Lissabon ist alles startklar für die größte Musiksause des Jahres. Während die beiden Top-Favoriten die gleichen bleiben, hat Michael Schulte aufgeholt. Wo landet Deutschland beim Eurovision Song Contest 2018?



Der Eurovision Song Contest in Lissabon geht in die entscheidende Phase - und die Chancen des deutschen Beitrages, unter die Top Ten zu kommen, sind womöglich gestiegen. Michael Schulte, der am Samstagabend mit seiner Ballade "You let me walk alone" über seinen verstorbenen Vater ins Rennen geht, war am Tag vor dem Finale bei den internationalen Buchmachern plötzlich auf einen der vorderen Ränge geklettert. Als Favoritinnen der internationalen TV-Show (ab 21.00 Uhr live im Ersten der ARD) galten aber weiterhin Eleni Foureira aus Zypern mit dem feurigen Song "Fuego" und Netta aus Israel mit dem schrillen K-Pop-Song "Toy".