ESC in Lissabon: Michael Schulte tritt in erster Finalhälfte auf

Am Sonntag wurde ausgelost, welche Länder wann beim diesjährigen Eurovision Song Contest ihren Beitrag präsentieren dürfen. Deutschland ist in der ersten Hälfte dabei. Was hält Michael Schulte davon?



Der deutsche Singer-Songwriter Michael Schulte (28) wird beim Finale des Eurovision Song Contest in Lissabon in der ersten Programmhälfte auftreten. Außer Italien, das erst in der zweiten Hälfte dran ist, werden auch die übrigen sicher für das Finale am 12. Mai platzierten Länder - Frankreich, Spanien und Großbritannien - sowie Gastgeber Portugal in der ersten Hälfte singen, wie eine Auslosung am Sonntag ergab. Schulte (28) hatte im Vorfeld betont, es sei ihm "egal, wann ich drankomme".