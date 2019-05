ESC startet heute: Erstes Halbfinale bei One

Künstler aus 41 Ländern singen um den Sieg beim Eurovision Song Contest in Tel Aviv. Deutschland will mit dem Gesangsduo "S!sters" punkten. Auch wegen Drohungen militanter Palästinenser sichern Tausende Polizisten den Wettbewerb in Israel.



Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen beginnt am Dienstag der Eurovision Song Contest in Tel Aviv mit dem ersten Halbfinale. Ab 21 Uhr (MESZ) können Zuschauer beim ARD-Digitalsender One die Auftritte von 17 Teilnehmern verfolgen. Deutsche Fans dürfen allerdings erst am Donnerstag beim zweiten Halbfinale abstimmen. Der ESC endet mit dem Finale am Samstag. Zur Sicherung setzt Israel in dieser Woche rund 20.000 Polizisten ein.



Deutschland ist mit dem Gesangsduo "S!sters" und dem Song "Sister" vertreten. Carlotta Truman aus Hannover und Laurita Spinelli aus Wiesbaden singen allerdings erst im eigentlichen Finale, weil Deutschland als einer der großen Geldgeber des Eurovision automatisch gesetzt ist. Insgesamt treten in diesem Jahr 41 Länder an. Das Motto des 64. ESC lautet "Dare to Dream" (Zu träumen wagen).



Deutsche Fans können beim zweiten Halbfinale am 16. Mai (ebenfalls ab 21 Uhr, One) abstimmen - sowie natürlich beim Finale. Dabei können alle Zuschauer nach dem Auftritt der 26 Kandidaten per Telefon, SMS und App ihre Stimme abgeben. Zuvor geben bereits nationale Fachjurys aus Sängern und Komponisten ihre Bewertungen ab. Das Finale wird am Samstag sowohl im Ersten als auch auf One übertragen (21 Uhr).