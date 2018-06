EU-Kommissarin betont Bedeutung des Qualitätsjournalismus

Politiker haben beim Global Media Forum in Bonn die Bedeutung von Qualitätsjournalismus im digitalen Zeitalter hervorgehoben.



"Nur mit unterschiedlichen Quellen können sich Bürger ihre eigene Meinung bilden", sagte die EU-Kommissarin für Digitalwirtschaft, Marija Gabriel, am ersten Tag der internationalen Medienkonferenz der Deutschen Welle. Journalisten seien deshalb "diejenigen, die unsere Freiheiten wahren".