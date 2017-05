EU-Kommission nimmt erneut Apple und Google ins Visier

Die Marktmacht der US-Tech-Riesen ist bereits mehrfach Thema bei der EU-Kommission gewesen. Nun nehmen die europäischen Wettbewerbshüter erneut Apple und Google ins Visier und kündigen eine weitere Initiative an.



Der Einfluss, den Apple und Google aufgrund ihrer Marktposition haben, ist unbestritten. Doch inwiefern dies den Wettbewerb, gerade in Europa, behindert, laufen seit Jahren Untersuchungen der EU-Kommission. Nun wird eine weitere Initiative durch die Wettbewebrshüter angekündigt, welche die US-Unternehmen in den Fokus rücken soll, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Mittwoch berichtete.