EU-Parlament: Abstimmung über Copyright wird nicht vorgezogen

Die Abstimmung über die Reform des EU-Urheberrechts im Europaparlament wird nicht auf kommende Woche vorgezogen.



Darüber habe es im zuständigen Gremium des Parlaments am Donnerstag keine Diskussion gegeben, sagte ein Sprecher. Somit wird die Abstimmung voraussichtlich Ende März sein.



Unterhändler des Parlaments und der EU-Staaten hatten sich Mitte Februar auf eine Urheberrechtsreform geeinigt. Für das Parlament hatte der CDU-Abgeordnete Axel Voss die Verhandlungen federführend geführt. Die Einigung sieht unter anderem ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage sowie - in Artikel 13 - deutlich mehr Pflichten zum Urheberrechtsschutz für Plattformen wie YouTube vor.