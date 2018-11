EU-Quote regelt jetzt Inhalte bei Netflix und Co.

Die EU-Staaten haben abgestimmt: Das Programm von Fernsehsendern und Streaming-Anbietern muss europäisch sein. Zumindest 30 Prozent davon. Was bedeutet das genau?



Das Europaparlament will mehr kulturelle Vielfalt auf den Bildschirmen des Kontinents. Die EU-Staaten haben deshalb bereits im Oktober für eine Regelung gestimmt, die sicher stellen soll, das künftig 30 Prozent der Inhalte in Programmen von Fernsehsendern und Streaming-Anbietern europäisch sein müssen. Die Reform der Richtlinie für audiovisuelle Medien tritt nun offiziell in Kraft.