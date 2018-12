EU-Rat beschließt neue Obergrenzen: Maximal 19 Cent pro Minute

Nach dem Europäischen Parlament hat gestern auch der Rat der Europäischen Union das neue Telekom-Paket gebilligt.



Es umfasst neue Telekommunikationsvorschriften der EU zur Förderung des schnellen Ausbaus von 5G und anderen Netztechnologien der nächsten Generation in Europa, zur Beschleunigung modernster Innovation und zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Bereich elektronische Kommunikation angenommen.