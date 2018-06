EU-Rechnungshof: Probleme bei Breitband-Ausbau in Deutschland

Deutschland droht beim Internet-Ausbau in den kommenden Jahren den Anschluss zu verlieren. Das Problem seien Einsparungen auf der "letzten Meile".



Das EU-weite Ziel, bis 2025 flächendeckend Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde zu ermöglichen, sei in Deutschland mit den aktuell genutzten Technologien "wahrscheinlich nicht zu verwirklichen", hieß es. Das ergab ein Bericht des Europäischen Rechnungshofs, der am Dienstag in Brüssel vorgestellt wurde.