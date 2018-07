EU-Rekordstrafe drückt Gewinn von Google-Mutter Alphabet

Der Mutterkonzern Alphabet kann die Strafe jedoch verdauen und verdient dank sprudelnder Werbeeinnahmen trotzdem noch Milliarden im letzten Quartal.



Bei der Google-Mutter Alphabet laufen die Geschäfte dank boomender Werbeerlöse weiter glänzend, die Rekordstrafe der EU-Kommission belastet jedoch den Quartalsgewinn. In den drei Monaten bis Ende Juni ging der Überschuss im Jahresvergleich um neun Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar (2,7 Mrd Euro) zurück, wie der Internetriese am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte.