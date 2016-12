EU-Studie: Beinahe acht von zehn Internetnutzer surfen mobil

Neueste Zahlen vom statistischen Amt der Europäischen Union zeigen: Immer mehr Menschen in Europa sind mit Smartphones im Internet unterwegs.



Mehr als 80 Prozent der Personen im Alter von 16 bis 74 Jahren nutzten 2016 in der Europäischen Union das Internet. Das zeigen Zahlen von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union und verwendeten dafür oft mehrere unterschiedliche Geräte. Am häufigsten werden aber Handys oder Smartphones für das Surfen im Internet eingesetzt.