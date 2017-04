EU-Urheberrecht: Medienverbände fordern gleiche Regeln für alle

Der Schutz des geistigen Eigentums ist in Zeiten der Datensammelwut der großen Internet-Konzerne ein schwere Aufgabe. Die Medienverbände sehen dabei auch die Politik gefordert und wollen ein Bekenntnis der Bundesregierung zum europäischen Urheberrecht.



In der Debatte um ein europäisches Urheberrecht fordert die deutsche Medien- und Kulturwirtschaft ein klares Bekenntnis der Bundesregierung zum Schutz des geistigen Eigentums - vor allem gegenüber den Internet-Konzernen. Bisher habe es aus Deutschland auf europäischer Ebene lediglich zaghafte Stellungnahmen dazu gegeben, sagte der Koordinator der Deutschen Content Allianz und Vertreter des Privatsenderverbands VPRT, Jürgen Doetz, am Mittwoch in Berlin. In Brüssel heiße es immer wieder, "wir wissen nicht, wie die Deutschen dazu stehen", beklagte der Präsident des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger, Mathias Döpfner.