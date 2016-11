EU-Wettbewerbsverfahren: Google weist Vorwürfe zurück

In dem EU-Wettbewerbsverfahren gegen Google weist der Online-Riese die Vorwürfe zurück, in seiner Shoppingsuche eigene Dienste zu bevorzugen und damit den Wettbewerb zu verzerren.



Google weist die Vorwürfe der EU-Kommission, die Shopping-Suche des Internet-Konzerns benachteilige Wettbewerber, weiterhin zurück. In einer Antwort auf die aktualisierten Beschwerdepunkte der Brüsseler Behörde bekräftigte Google, das Vorgehen sei im Interesse der Nutzer und verzerre den Wettbewerb nicht. Die Kommission wirft Google vor, in der Shopping-Suche eigene Dienste zu bevorzugen und damit Konkurrenten wie Preissuchmaschinen zu benachteiligen. In letzter Konsequenz können am Ende des Verfahrens eine Milliarden-Strafe und Auflagen für das Geschäftsmodell stehen.