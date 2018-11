EU beschließt Kostengrenze für Auslandstelefonate

Nachdem den Wucherpreisen beim Mobilfunk-Roaming im EU-Raum schon im vergangenen Jahr ein Ende gesetzt wurde, gibt es jetzt eine Preisgrenze für Telefonate und SMS ins Ausland.



Auf EU-Ebene wurde 2017 beschlossen, was seit der inflationären Verbreitung von Mobilfunkgeräten um die Jahrtausendwende längst überfällig war: Die ausufernden Roaming-Gebühren, an denen sich Netzbetreiber jahrelang geradezu schamlos bereichern konnten, wurden per Gesetz abgeschafft.