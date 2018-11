EU erlaubt TV-Sendern 20 Prozent mehr Werbung

Die EU-Staaten ermöglichen TV-Sendern jetzt noch mehr Werbezeit. Die Rundfunkanstalten dürfen in der Zeit zwischen 18 und 24 Uhr 72 Minuten Werbung frei verteilen.



Der EU-Ministerrat hat eine neue Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste (AVMD) abgesegnet. Diese stockt unter anderem die Werbe-Möglichkeiten für TV-Kanäle auf. Bisher durften die Sender zwölf Minuten Werbung in einer Stunde zeigen.