EU genehmigt Comcast im Bieterwettbewerb um Sky

Im milliardenschweren Bieterwettbewerb um den britischen Bezahlsender Sky hat nun auch der US-Kabelkonzern Comcast die Genehmigung der EU-Kommission bekommen.



Es gebe bei der Übernahme keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken, teilte die Brüsseler Behörde am Freitag mit. 2017 hatte Brüssel bereits dem US-Konzern 21st Century Fox grünes Licht erteilt.