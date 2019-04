EU hat kaum Bedenken gegen Vodafone-Kauf von Unitymedia

Der Fusion von Unitymedia und Vodafone steht im Grunde nichts mehr im Weg. Es sollen noch einige Auflagen gestellt werden, allerdings sieht die EU-Kommission keine Schwächung des Wettbewerbs.



Schon weit vor der Übernahme von Unitymedia seitens Vodafone äußerten Kritiker Bedenken, dass der milliardenschwere Deal kleinere Wettbewerber aus dem Markt drängen und das zum Schaden der Endkunden wäre.