EU schafft Roaming-Gebühren zum Juni ab

Die letzte Hürde ist genommen: Europaparlament und die EU-Mitgliedsstaaten haben das Ende der Roaming-Gebühren beschlossen. Ab Juni können Reisende im EU-Ausland zu den gleichen Bedingungen telefonieren und im Internet surfen wie zuhause.



Reisende können ab Mitte Juni ohne Zusatzkosten im EU-Ausland mobil telefonieren und im Internet surfen. Vertreter des Europaparlaments und der Mitgliedsstaaten räumten am frühen Mittwochmorgen in Brüssel die letzte wichtige Hürde dafür aus dem Weg: Sie verständigten sich auf die noch festzulegenden Roaming-Großhandelspreise. Beide Seiten müssen die Einigung noch offiziell billigen.