EU verlost Gratis-WLAN

Eine neue Wifi4EU-Bewerbungsrunde beginnt. Alle Kommunen der EU können sich für das Gratis-WLAN bewerben. Ende der Woche werden die Hotspots verlost.



Schnell sein lohnt sich: Europäische Gemeinden können sich ab Donnerstag um 13 Uhr für das EU-geförderte WLAN-Programm Wifi4EU bewerben. Wie die EU-Kommission am Montag mitteilte, verlost die Brüsseler Behörde unter den Teilnehmenden 1.780 Gutscheine für die Einrichtung von Hotspots an öffentlichen Plätzen, in Rathäusern, Bibliotheken und Museen oder in Parks. Die Bewerbungsfrist endet am Freitag um 17 Uhr, frühe Bewerbungen werden jedoch bevorzugt. Allerdings soll auch eine geografische Balance gewährleistet werden.