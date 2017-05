EU will Geoblocking für Streaming aufheben

Die jüngsten Pläne der Europäischen Union dürften Nutzer von Netflix, Amazon und Co. freuen. Denn eine neue Verordnung soll die Nutzung der Streamingdienste auch über Landesgrenzen hinaus erlauben.



Das Internet und die zunehmende Digitalisierung haben auch im Fernseh-Verhalten für eine Veränderung gesorgt, Streamingdienste ermöglichen bekanntlich den Zugriff auf Serien, Filme oder Dokumentationen zu jedem beliebigen Zeitpunkt an jedem Ort. Letzteres allerdings gilt nur innerhalb des Landesgrenzen, denn im Auslandsurlaub verhinderten die Anbieter den Zugriff auf ihre Inhalte. Dieses sogenannte Geoblocking soll nach dem Willen der Europäischen Union (EU) jedoch schon bald der Vergangenheit angehören.