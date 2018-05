EU will Öffentlich-rechtliche Medien und Journalisten stützen

Das EU-Parlament setzt sich für unabhängige und investigative Berichterstattung ein. Hierfür soll unter anderem eine Regulierungsbehörde ins Leben gerufen werden.



Zum Schutz der Meinungsvielfalt fordert das Europaparlament finanzielle Hilfen für öffentlich-rechtliche Medien und für investigativen Journalismus in den EU-Ländern. Zudem soll eine neue Behörde Drohungen gegen Journalisten dokumentieren. Die Forderungen billigte das Parlament am Donnerstag (3. Mai), dem Internationalen Tag der Pressefreiheit.