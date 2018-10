Easyjet verklagt Netflix

Der milliardenschwere Geschäftsmann und Gründer von easyJet, Sir Stelios Haji-Ioannou, hat rechtliche Schritte gegen Netflix wegen deren Comedy-Serie "Easy" eingeleitet.



Haji-Ioannou behauptet, dass die Verwendung des Namens gegen den europäischen Markenschutz verstößt. Mit seiner Klage möchte der easyJet-Gründer Netflix untersagen, den Namen für ihre Serie in Europa verwenden zu dürfen. Ein Sprecher von easyGroup sagte dem "Guardian", dass es zu Beginn der Woche ein Gerichtsverfahren einleiten wird.