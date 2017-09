Eazy – Kampfpreise im Netz von Unitymedia

Eazy bietet Kunden im Netz von Unitymedia schnelles Internet zu Kampfpreisen an.



Für Kabelkunden scheint der freie Wettbewerb auf dem Telekommunikationsmarkt nicht zu gelten. Sie müssen bei ihrem Kabel-Versorger den schnellen Internetanschluss bestellen oder können es sein lassen. Maximal haben Sie vielleicht noch die Chance, über DSL versorgt zu werden. Das ändert sich für Kunden im Unitymedia-Netz in NRW, Hessen und Baden-Württemberg.