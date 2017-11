Ebeling-Abschied beflügelt die Aktien von ProSiebenSat.1

Konzernchef Thomas Ebeling und die Aktien von ProSiebenSat.1 steigen. Warum? Nun, es tauchen Übernahmespekulationen auf.



Der vorzeitige Abschied von Konzernchef Thomas Ebeling und vage Übernahmespekulationen haben am Montag den Aktien von ProSiebenSat.1 neues Leben eingehaucht. Sie rückten bis Mittag um 4,4 Prozent auf 26,41 Euro vor und waren so zweitbester Dax-Wert. Im bisherigen Jahresverlauf hatten die Papiere allerdings über 30 Prozent verloren und damit im Dax die rote Laterne inne.