Ebola-Alarm beim Wiener "Tatort"

Ein tödliches Virus macht sich in einem kleinen Ort breit und niemand kann fliehen. Der "Tatort" kehrt mit einem brisanten Thema aus der Sommerpause zurück und widmet sich dem Bedrohungsszenario. Die Wiener Ermittler stehen dabei vor großen Herausforderungen.



Ein österreichisches Dorf in der tiefsten Provinz im Ausnahmezustand: Quarantäne, Notfallkommandos und Soldaten in Schutzanzügen dominieren das Ortsbild. Todesangst greift bei den Bewohnern im neuen "Tatort" in Windeseile um sich. Doch der gefürchtete Feind ist diesmal nicht zu greifen. Alles beginnt mit der Entdeckung einer Leiche. Die Wiener Ermittler sollen den Tod eines Mannes aufklären, doch nach der Obduktion ist plötzlich alles anders.