Echo und Co.: Assistenten mit unhörbaren Signalen gesteuert

Sprachassistenten machen unser Leben einfacher und erobern schon seit Jahren den Markt - zuletzt konnte der Amazon Echo für eine Menge Aufsehen sorgen. Doch gleichzeitig sind sie auch ein großes Sicherheitsrisiko.



Die digitale Sicherheit rückt immer mehr in den Fokus der Welt. Privatsphäre oder auch Finanzen stehen vermehrt unter Angriff von Außenstehenden. Das Department of Electrical Engineering der Universität Princeton befasste sich hierzu mit Sprachsteuerungen an Handys und digitalen Assistenten.