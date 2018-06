Echter Neuanfang oder Augenwischerei? Cebit wird heute eröffnet

Die IT-Messe Cebit hat sich neue erfunden - und öffnet sich wieder stärker für private Besucher. Digitalisierung betrifft schließlich jeden. Geht das Konzept auf? Das wird sich in dieser Woche zeigen.



Die Cebit startet in runderneuertem Gewand am Montag in Hannover - erstmals zu einem Termin im Frühsommer (11. bis 15. Juni). Digitale Trends rund um künstliche Intelligenz, humanoide Roboter und autonomes Fahren stehen im Mittelpunkt. Mehr als zuvor will die Cebit "Messe, Konferenz und Networking in einem" sein, wie Messechef Oliver Frese sagte. Auch Privatbesucher, vor allem für digital interessierte, junge Menschen, sollen wieder verstärkt angesprochen werden. Für den zweiten Messe-Tag ist ein Eröffnungsrundgang mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geplant.