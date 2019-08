Eckart von Hirschhausen im Hospiz und im Knast

Das Erste zeigt im September zwei neue Dokus mit Eckart von Hirschhausen.



Wie fühlt es sich an, wenn man nur noch wenige Tage zu leben hat? Was bedeutet es, hinter Gittern leben zu müssen? Der Arzt und Fernsehmoderator Dr. Eckart von Hirschhausen setzt sich in zwei neuen Dokumentationen in einem Hospiz mit dem Tabuthema "Tod" auseinander und erforscht im Gefängnis, welche Menschen man im Leben wirklich braucht - immer mit Kompetenz, Humor und einer großen Portion Gefühl.