EdgeSport startet ab sofort über Sky und Waipu.tv

Der Pay TV-Sender Sportdigital Fußball bekommt einen trendigen Schwester-Kanal. Mit EdgeSport startet ein weiterer Themensportsender des Hauses, der ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgestrahlt wird.



EdgeSport konzentriert sich inhaltlich auf Fun- und Extrem-Sport. Die Sendermarke gehört zum britischen Medienhaus IMG. 2015 hatte sich zuerst ProSiebenSat.1 Rechte an der Verbreitung von EdgeSport-Inhalten in seinen Programmen gesichert.