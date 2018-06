Educ'Arte: digitale Bildung jetzt auch auf Deutsch

Das interaktive Bildungsmedium Educ'Arte ist ab sofort auch auf deutsch einsetzbar. Arte will mit dem neuen Angebot Medien schülergerecht zum Einsatz zu bringen.



Ab dem kommenden Schuljahr gibt es Educ'Arte von Arte für den Unterricht, in allen Fächern und Klassenstufen auch in deutscher Sprache. Der Sender sieht in dem Bildungsmedium einen großen Mehrwert für Bildungseinrichtungen: "Die Onlinevideothek bietet über 1000 authentische und dicht am Zeitgeist produzierte Inhalte sowie zahlreiche interaktive Funktionen - sie ist Mediathek, Kreativtool und Bildungsnetzwerk in Einem."