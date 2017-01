Ehrenamtliches "Radio fürs Ruhrgebiet" gestartet

Frischer Wind für die Lokalradio-Landschaft im Ruhrgebiet: In Castrop-Rauxel ist "RCR - Radio fürs Ruhrgebiet" an den Start gegangen. Die Macher arbeiten ehrenamtlich.



In Castrop-Rauxel ist ein neues Lokalradio gestartet. Der Sender "RCR - Radio fürs Ruhgebiet" sendet seit dem 9. Januar aus Castrop Rauxel. Die Radiomacher sind dort ehrenamtlich tätig. Doch die Unterstützung für das Projekt ist groß. Auch lokale Prominente konnten für das Ruhrgebiets-Radio gewonnen werden.