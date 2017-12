Ehrung des Weltfußballers 2017 im Livestream bei Skysport.de

Zum 62. Mal vergibt die Fußball-Fachzeitschrift France Football den Ballon d'Or, die Auszeichnung für den Weltfußballer des Jahres. Morgen zeigt Skysport.de im frei empfangbaren Livestream die Preisverleihung aus Paris.



Dabei stehen neben den beiden Dauerrivalen um die Krone im Weltfußball Cristiano Ronaldo und Lionel Messi mit Toni Kroos und Mats Hummels zwei deutsche Spieler auf der Liste der 30 Finalisten.