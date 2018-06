Eigene Sendung für Wissensmagazin "P.M." bei ServusTV

Das Wissensmagazin "P.M." schafft nach den Sprung aus den Zeitungsregalen ins Fernsehen. Die Themen des Formats "P.M. Wissen" sind Wissenschaft und Technik.



Ab 19. Juli kann in Österreich die neue Sendung "P.M. Wissen" eingeschaltet werden. In Deutschland sehen ServusTV-Zuschauer dann ab 25. Juli das Wissensmagazin im Fernsehprogramm. Das TV-Format zum seit Jahrzehnten monatlich erscheinenden "P.M."-Printmagazin" soll wie sein gedrucktes Pendant Themen rund um Wissenschaft und Technik beleuchten.