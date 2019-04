Eigener Sender für Film-Monster auf Sky

Ende Mai kommen die größten Filmmonster aller Zeiten zu Sky. Beim temporären Schaulaufen angsteinflößender Kreaturen mit dabei ist unter anderem Godzilla, aber auch King-Kong-Klassiker aus den 30er- und 40er-Jahren werden gezeigt.



Rund um den Kinostart von "Godzilla 2" am 30. Mai wird Sky Cinema Hits durch den Pop-up-Kanal Sky Cinema Monster HD ersetzt.